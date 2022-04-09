Диетолог назвала продукты, от которых нельзя потолстеть

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что употребление продуктов с приближенной к нулю калорийностью не приведет к набору веса.

"В основном это овощи и зелень. Например, огурец, сельдерей, болгарский перец, петрушка. Потому что в своем составе они практически на 90–95% состоят из воды и их калорийность минимальна", – объясняет Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог Калории, которые мы получаем из этих продуктов, не имеют тенденции откладываться в жир. Эти продукты мы можем есть без ограничений, не переживая, что наберем лишний вес.

При этом существование продуктов с отрицательной калорийностью, которые помогут похудеть, диетолог назвала мифом. "Отрицательная калорийность продуктов – это ложное представление. Это когда ничего не хочу делать, но верю в чудо. Утверждение о том, что на усвоение какого-то продукта организм может потратить больше калорий, чем получит из него, опровергнуто наукой уже давно", – говорит диетолог.

Теоретически к этой категории можно отнести лишь лед, но с большой оговоркой, продолжает эксперт.

"Его можно в шутку назвать продуктом с отрицательной калорийностью. Чтобы нагреть лед, который мы хотим съесть, организм потратит какое-то количество энергии. Но он не является продуктом питания, потому что не содержит никаких питательных веществ. Поэтому нужно избавиться от этого представления, будто можно съесть нечто, что заставит наш организм сжигать лишние калории", – заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала пить теплую воду людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов. Эксперт уточнила, что любые теплые напитки помогают человеку ощутить насыщение. Помимо воды, можно также использовать цикорий, супы и бульоны.

