Россиянам рассказали, как не набрать вес в период холодов

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Осенью и зимой следует добавлять в свой рацион те продукты, которые необходимы организму. Также для поддержания веса в норме нельзя пренебрегать физической активностью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук, члена национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарью Русакову.

Эксперт отметила, что в осенне-зимнюю пору нужно особое внимание уделить своему постоянному рациону. По ее словам, в холода необходима пища, которая подарит энергию организму. Это может быть мясо, рыба, растительные масла и злаки. Также не стоит забывать про сезонные овощи и фрукты: капусту, лук, чеснок, свежую зелень, гранаты, цитрусовые и сухофрукты.

"Следует ограничить добавленный сахар и кондитерские изделия. Простые углеводы лучше ограничить, а фастфуд в целом не рекомендуется ни в какое время года. Можно включить согревающие блюда и горячие напитки", – подчеркнула она.

Русакова порекомендовала уделить время кардионагрузкам, прогулкам и спорту в целом. Зимой, напомнила она, можно кататься на коньках, санках и лыжах.

Ранее диетолог Лиза Янг рассказала, что в постоянный рацион тех, кто хочет сбросить вес, следует добавить чернику, овсянку, орехи и рыбу. Например, объяснила она, черника содержит мало калорий и много клетчатки. Это помогает продлить ощущение сытости, заверила Янг.

"Доктор 24": продукты без ограничений

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