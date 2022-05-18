Ученые рассказали о побочном эффекте интервального голодания

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Ученые Гарвардской медицинской школы провели исследование и выяснили, что интервальное голодание практически бесполезно для людей с лишним весом и диагностированным ожирением, сообщает радио КП.

В ходе исследования участникам рекомендовали ежедневно есть все что угодно в промежуток с полудня до восьми вечера, а затем голодать 16 часов. Некоторые участники эксперимента считали суточную калорийность еды.

Выяснилось, что без контроля калорий интервальное голодание сильно не отразилось на весе участников.

Ученые проанализировали данные и выявили недостаток такой диеты. Так, длительный перерыв между приемами пищи и пропуск завтрака привели к тому, что человек худел за счет уменьшения мышечной массы, а не из-за потери жира.

Специалисты пришли к выводу, что без тренировок в сочетании с правильной диетой интервальное голодание практически бесполезно.

Ранее руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева предупредила о проблемах со здоровьем, на которые указывает избыточный жир на животе. По словам эксперта, если у человека наблюдается ожирение, то вследствие этого у него может развиваться сахарный диабет и гипертония. Кроме того, существуют риски бесплодия, а также появления проблем с гормонами.

