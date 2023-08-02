Диетолог рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать рис и гречку

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Сочетание риса и гречки с некоторыми продуктами может привести к проблемам с пищеварением. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на диетолога и нутрициолога Ирину Писареву.

"Гречку точно нельзя сочетать с молоком и молочными продуктами, ведь они содержат кальций. А кальций мешает усвоению железа, которое есть в гречке, следовательно, блюдо теряет свою пользу", – рассказала специалист.

При этом с рисом не рекомендуется употреблять крахмалистые продукты, в частности, картофельное пюре, свеклу, цветную капусту и баклажаны. Кроме того, крупу не следует сочетать с мясом.

Писарева посоветовала выбирать к рису морепродукты, водоросли, грибы и овощи, в том числе морковь, кабачки и лук.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рекомендовал не сочетать апельсиновый сок с алкогольными напитками. Это обусловлено тем, что цитрусовый сок усиливает повреждающее действие спиртного на печень и организм в целом. Также спиртное не рекомендуется закусывать жирными и острыми продуктами, добавил он.

