Диетолог назвала самое полезное мороженое

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Домашнее мороженое считается самым полезным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Самое полезное мороженое – то, которое делается в домашних условиях. Если оно будет приготовлено из натуральных продуктов, то не принесет вреда нашему организму", – отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук В составе домашнего мороженого может быть творог, сметана, большое количество разнообразных ягод или ягоды одного вида. Можно измельчить это все с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить.

"Такое мороженое не только поможет охладиться в период жаркого лета, но и привнесет в организм полезные витамины из ягод и белки из кисломолочных продуктов", – подчеркнула Королева.

Магазинное мороженое, напротив, может быть богато вредными компонентами, среди которых усилители вкуса и трансжиры. "Трансжиры могут быть опасны для сердечно-сосудистой системы. Они будут способствовать накоплению плохого холестерина. Также трансжиры обладают еще и проонкологическим действием", – предупредила специалист.

Ранее был назван наиболее вредный для здоровья сорт мороженого. Речь идет о пломбире, поскольку в нем одновременно сочетается сахар и жир. Отмечается, что такое лакомство может плохо влиять на сосудистую стенку, в том числе способствовать развитию атеросклероза.

