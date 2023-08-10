Диетолог объяснила, можно ли пить воду после дыни

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Дыню можно спокойно сочетать с любыми жидкостями, рассказала Москве 24 врач-диетолог Ольга Шестакова.

По ее словам, мнение о том, что во время и после употребления дыни нельзя ничего пить (якобы это будет нарушать процессы пищеварения), не что иное, как миф.

"Жидкости просто пройдут по малой кривизне желудка и быстрее его покинут, в то время как дыня задержится в большой кривизне органа и останется надольше", – пояснила врач.



Ольга Шестакова врач-диетолог Наш желудок прекрасно справляется с разделением продуктов на фракции и приспособлен переваривать разнообразную пищу и часто одновременно.

Мифом является и то, что на фоне употребления дыни с напитками происходит активация брожения, гниения и в целом нарушение кишечной флоры. По мнению Шестаковой, флору не так-то просто нарушить, и здесь скорее будет иметь влияние наш образ жизни, чем периодически появляющаяся в рационе дыня.

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