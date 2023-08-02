Диетолог дала советы по похудению в последний месяц лета

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Из-за особенностей выработки гормонов летом процесс похудения в это время года может осложняться, решить вопрос поможет соблюдение некоторых правил питания. О том, как успеть похудеть в последний месяц лета, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Мещерякова, сообщает Life.ru.

Так, одна из основных рекомендаций – употребление воды при первых симптомах голода. Дело в том, что жажда и голод связаны друг с другом, поэтому сигнал организма можно неправильно распознать. Немного воды поможет понять, хочется ли есть на самом деле. В целом Мещерякова советует в зависимости от температуры воздуха пить в день от 30 до 40 миллилитров воды на каждый килограмм веса.

Что касается еды, то сначала важно выяснить собственную норму калорий. Чтобы похудеть, достаточно будет снизить объем их потребления на 10–15%. При этом питаться необходимо полноценно – трижды в день, допустимы также перекусы. На завтрак и обед должно приходиться по 30% потребляемых калорий, на ужин – 25%, а на перекусы – 15%.

Во второй половине лета диетолог рекомендует включить в рацион побольше фруктов, ягод и овощей. Например, фруктов и ягод можно употреблять до 0,5 килограмма в день, подойдут арбузы и дыни, черная смородина, малина и вишня, облепиха. Что касается овощей, то тут без последствий можно съесть до одного килограмма. Обратить внимание стоит на свеклу, репу, тыкву и кабачки.

Чтобы не бросить процесс похудения на полпути, Мещерякова советует ставить себе небольшие задачи, например, не есть по вечерам, ходить в спортзал от двух раз в неделю, проходить по 10 тысяч шагов в день. Она уверена, что такой подход поспособствует изменению образа жизни, который и приведет к снижению веса.

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