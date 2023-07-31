Диетолог рассказала, какие продукты теряют пользу после мытья

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Сыры и колбасы с плесенью, а также квашеную капусту и селедку не нужно мыть перед употреблением. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Мы не моем продукты, которые уже прошли определенные цепочки ферментации. То есть, например, не надо мыть сыры. Очень часто, если сыр с благородной плесенью, ее хотят смыть. Но это только ухудшит качество продукта. То же самое и с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: ее тоже смывать нельзя", – отметила специалист.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Квашеную капусту мыть не рекомендуется, потому что таким образом теряется сок, который содержит витамин U. А он обладает язвозаживляющим действием. То есть мы таким образом потеряем самое полезное вещество.

Также не следует промывать перед употреблением соленую селедку.

"Она прошла ферментативный процесс, и ее уже не надо мыть или обрабатывать каким-то образом в воде. Она уже готовая, мы ее употребляем прямо с этим соком – там фактически сохраняются все полезные вещества", – заключила Мухина.

Ранее россиянам также посоветовали не мыть куриные яйца перед тем, как положить их в холодильник. Врач-диетолог Елена Соломатина пояснила, что на скорлупе яиц часто бывает сальмонеллез. Для защиты от него на продукте есть специальная пленка. Если помыть яйца перед хранением, можно повредить защитный слой и таким образом открыть ворота для сальмонеллы.

