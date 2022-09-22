Диетолог назвала пять продуктов для поддержания здоровья

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В холодильнике тех, кто заботится о своем здоровье, должна быть морская капуста, так как этот продукт содержит большое количество йода. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Достаточно всего 50 граммов морской капусты из баночки, для того чтобы получить суточную норму. А йод очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы и в том числе для поддержания активного обмена веществ.

"Кроме того, в морской капусте содержится еще и омега-3, а точнее ее предшественники, это тоже будет очень полезно для здоровья", – отметила врач.

Еще одна натуральная биодобавка – печень трески. Она содержит много витамина D.

"Думаю, многие знают, что витамин D жизненно необходим для нашего организма и с точки зрения поддержания костной системы, и с точки зрения поддержания иммунитета. Кстати, у людей с избыточным весом очень часто отмечается дефицит витамина D", – рассказала Марина Макиша в интервью программе "Доктор 24".

По словам диетолога, одна ложка печени трески в день обеспечивает организм суточной нормой витамина D. Есть этот продукт можно с ржаным цельнозерновым хлебом.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Цельнозерновой хлеб содержит большое количество витамина группы В, а это нейропротекторы. Они защищают нашу нервную систему, клетки головного мозга и в том числе поддерживают активность обменных процессов, потому что витамины группы В участвуют во всех процессах, связанных с энергообменом, синтезом белков, углеводов и жиров.

Достаточно одного-двух кусочков хлеба в день, чтобы получить пользу и не набрать лишних калорий, которые могут отложиться в жиры, порекомендовала диетолог.

Также необходимо иметь в холодильнике овощи, которые содержат витамин С.

"Многочисленные исследования показали, что люди, которые получают достаточное количество витамина С из обычных продуктов питания, имеют ниже риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказала диетолог.

Кроме того, продукты с витамином С защищают от возрастной дегенерации желтого пятна, то есть потери зрения, отметила специалист.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Поэтому в холодильнике нужно всегда иметь что-то с высоким содержанием витамина С, белокочанную капусту или красный болгарский перец.

На десерт лучше всего съесть черный горький шоколад или какао-бобы, порекомендовала врач.

"Как показали исследования, этот продукт полезен для нашего организма в умеренном количестве. Он помогает и мозгу, и сосудам и в целом дает нам хорошее настроение. Для тонуса и активного метаболизма можно добавить пару штук какао-бобов к чашке кофе", – заключила специалист.

Ранее врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко перечислила продукты, которые принесут наибольшую пользу для сердца. Возглавляет этот список курага, отметила эксперт. Кроме того, полезными являются орехи, яблоки и рыба.

