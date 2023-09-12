Врач назвал два самых опасных для здоровья вида варенья

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Абрикосовое и клубничное варенья считаются самыми опасными для здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По словам специалиста, любое варенье само по себе содержит большое количество сахара. Но многое также зависит и от того, из каких именно фруктов и ягод оно приготовлено. Некоторые ингредиенты могут делать угощение еще более сладким, что неполезно для организма.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Например, много сахара в абрикосе. Абрикосовое варенье будет очень вредным, потому что сам продукт, из которого оно состоит, содержит сахар.

"Если человек употребляет такое сладкое варенье ежедневно, утром и вечером, то из-за большого содержания сахара есть риск набора веса и нарушения углеводного обмена", – предупредил Арзамасцев.

Кроме того, для некоторых людей опасность может представлять варенье из ягод, которые имеют мелкие семечки. "Это может быть, например, клубничное варенье. Если у человека есть проблемы с кишечником, а именно дивертикулез (образование в стенке толстой кишки мешочкообразных выпячиваний. – Прим. ред.), то этот продукт употреблять нельзя, чтобы не было обострения", – заключил диетолог.

Ранее россиян предупредили о рисках для здоровья, которые несут консервированные овощи. Дело в том, что в них может содержаться большое количество соли и уксуса. Таким образом, угощение не только повышает артериальное давление, но также способно влиять на работу желудочно-кишечного тракта не самым лучшим образом. Кроме того, отмечается, что консервированные овощи потенциально могут провоцировать онкологические процессы.

