Врач предупредила о тяжелых последствиях шоколадной диеты

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Проблемы со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем, а также общее ухудшение самочувствия и внешнего вида грозят тем, кто придерживается шоколадной монодиеты. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк.

Суть состоит в том, чтобы за день съедать только 90 граммов шоколада с высоким содержанием какао-бобов и выпивать три чашки кофе без сахара (с обезжиренным молоком, если очень хочется). Придерживаться такого рациона советуют 5–7 дней, хотя в целом питаться так нельзя даже одни сутки, считает диетолог.



Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт За день такой диеты можно получить лишь 500–700 килокалорий, а это слишком мало для поддержания организма в здоровом состоянии.

К тому же шоколад – очень несбалансированный продукт по содержанию белков, жиров и углеводов, отметила врач. За сутки диеты организм получит 40 граммов углеводов, что в три раза меньше необходимого минимума. Зато сахаров в рационе будет 20–25 граммов – верхняя граница нормы для худеющих.

Белка же за сутки получается около 6–8 граммов, что примерно в 10 раз меньше рекомендуемых норм. Также недостаточно будет и жиров – 38–40 граммов, при этом из них больше 20 граммов – насыщенные, которые в таком количестве употреблять не стоит, подчеркнула эксперт.

Вес на такой диете, может, и снизится, но преимущественно за счет потери мышц и жидкости. А вот процент жировой ткани увеличится.



Наталья Павлюк врач-диетолог, терапевт Ухудшится общее самочувствие, состояние кожи, волос и ногтей, вероятнее всего, возникнут проблемы со стулом. А усугублять состояние будет постоянное чувство голода и плохое настроение.

Кроме того, организм будет в избытке получать кофеин: возможно, что за день получится более 500 миллиграммов. Это слишком много и может негативно повлиять на качество сна, ухудшить здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, предупредила Павлюк.

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