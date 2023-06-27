Врач рассказал про идеальную диету для борьбы с жиром на животе

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Правильное дробное питание, ограничение калорийности и физические нагрузки помогут избавиться от жира на животе. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Для избавления от жира на животе подойдет классическая схема составления рациона. "Это трех- или четырехразовое питание, можно поставить пятиразовое питание, если оно подходит человеку. Это частый, дробный прием пищи, ограничение калорийности, простых углеводов, животных жиров и вредных продуктов, таких как полуфабрикаты и фастфуд", – перечисляет эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Уровень калорий очень индивидуален. Он зависит от гормональных особенностей, возраста, физической активности. Но в целом если человеку нужно снижать вес, то рекомендуется употреблять порядка 1 600–1 800 килокалорий в день.

Простые углеводы, которые содержат пустые калории, следует заменить на сложные. Например, вместо сладостей лучше употреблять различные крупы. "Обязательно нужно есть белок, но главное, чтобы он был постный. Можно добавить индейку, кролика, перепела, рыбу, яйца, омлет, творог", – говорит Арзамасцев.

Следует учитывать, что жиры участвуют в синтезе гормонов. Поэтому они обязательно должны быть в рационе. Особенно полезны жиры растительного происхождения, то есть различные масла и орехи.

"Жиры животного происхождения мы тоже оставляем. Просто важно контролировать их потребление. То есть не нужно, чтобы они были постоянно в избыточном количестве. В постной говядине тоже содержится какое-то количество жиров. В тех же куриных ножках, которые человек может есть раз в неделю, тоже могут быть жиры. Этого будет более чем достаточно", – подчеркнул нутрициолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Не стоит также забывать о физической активности и различных процедурах, которые будут помогать в сжигании жира.

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