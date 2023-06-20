09:22Общество
Психолог рассказала, как цвет тарелки влияет на похудение
Фото: 123RF/rostislavsedlacek
Использование тарелок определенного цвета помогает меньше есть, что со временем может помочь избавиться от лишних килограммов. Об этом нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия рассказала в эфире радио Sputnik.
По ее словам, ученые давно подтвердили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации. Некоторые оттенки успокаивают, другие – вызывают прилив бодрости. Одни повышают аппетит, другие – понижают. Психолог заявила, что именно серая посуда может способствовать похудению.
"Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета", – отметила Хвингия.
Вместе с этим, продолжила она, красный цвет может только усилить аппетит. Так, многие рестораны задействуют такой оттенок в интерьере, чтобы гость сделал больше заказов.
Ранее нутрициолог, терапевт Надежда Чернышова заявила, что желание похудеть к лету может стать причиной появления плохих последствий для здоровья. Люди начинают ограничивать себя в еде.
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