Диетолог рассказала, почему нельзя похудеть с помощью голодания

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Голодание предполагает полный отказ от пищи. В настоящее время оно становится все более популярным. Однако после голодания вес может вернуться, сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога Римму Мойсенко.

"Для молодежи худеть быстро – это просто, потому что они могут сказать своему организму "ты больше не ешь" и садятся на голодную диету. Все это направлено для сбрасывания веса, но никто не осознает, какие последствия стоят за этим", – подчеркнула она.

По словам специалиста, некоторые молодые люди также употребляют лекарства, в которых присутствуют мочегонный препарат и аналоги метамфетамина. Они способны помочь соблюдать голод, однако такие лекарства наносят вред здоровью, объяснила эксперт. Она отметила, что могут возникнуть обезвоживание и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Врач посоветовала при похудении обратить внимание на безопасные методы. Мойсенко порекомендовала включить в рацион питания продукты, которые не имеют молочные композиции, сахар и большие калории.

"Откажитесь от еды, которая сделана руками промышленников. Только та еда, которая выросла на грядке, может дать человеку необходимую энергию, а не забирать ее", – резюмировала она.

Ранее нутрициолог Ольга Панова рассказала, что куриная грудка, яйца и соки содержат в себе скрытые калории, способствующие набору веса и мешающие похудеть. По ее словам, куриная грудка, которую люди нередко употребляют на диете, часто продается на кости вместе с кожей. Если при приготовлении кожу не убрать, то калорийность продукта будет на 40% больше.