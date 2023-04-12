Диетолог рассказала, опасна ли радиация в бананах

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В бананах присутствует радиоактивный элемент, но чтобы получить опасную дозу радиации, человеку необходимо съесть около 1,5 тонны данного фрукта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист пояснила, что банан считается радиоактивным из-за содержания в нем изотопа калий-40. Но доза радиации во фрукте совсем небольшая.

"Банан этот калий-40 накапливает просто в силу чисто биохимических причин. Как свекла или сельдерей больше накапливают оксида азота. Есть растения, овощи, фрукты, которые накапливают больше чего-либо", – отметила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог В одном банане доза радиации совсем небольшая. Мы столько бананов не съедим, чтобы нанести себе какой-то более-менее ощутимый вред. Это нужно съесть какое-то запредельное количество, где-то 1,5 тонны. Поэтому лишать себя такого достаточно вкусного продукта не стоит.

"Даже если сравнить бананы с рентгеновским исследованием или КТ, то столько бананов не съешь, сколько мы получаем радиации от этих исследований", – заключила врач.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли отказываться от бананов во время диеты. По мнению врача-диетолога, аллерголога-иммунолога Марины Аплетаевой, несмотря на то что этот фрукт содержит достаточно много сахара, его не стоит исключать из рациона даже при похудении. Главное – не превышать рекомендованную норму. В противном случае действительно можно поправиться, пояснила эксперт.



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