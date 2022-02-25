Диетолог перечислила продукты для понижения давления

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Названы продукты, способствующие понижению давления. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Ищенко в интервью РИА Новости.

В первую очередь эксперт посоветовала убрать из рациона продукты с высоким содержанием жиров и холестерина. Также следует отказаться от острых блюд, приправ, солений, консервов, мучного и кондитерских изделий.

"Откажитесь от сливочного масла, сметаны, свинины, говядины, от газированных напитков и напитков, содержащих кофеин", – попросила Ищенко.

При этом стоит увеличить потребление фруктов, овощей и злаков, продолжила специалист.

"Продукты, которые выступают помощниками для снижения давления: рис, фрукты (апельсины, мандарины), картофель, овсяная и пшеничная крупа, сухофрукты (курага, изюм), кальмары, рыба (хек, треска), молоко, йогурт", – указала диетолог.

Для повышения артериального давления Ищенко посоветовала выпить кофе или гранатовый сок.

"При пониженном давлении очень хорошо помогает виноградный сок, а также черный чай, черный шоколад, красное вино, соль, корица и мед", – заключила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова отметила, что не рекомендует каждый день есть гречку. По словам эксперта, питание человека должно быть разнообразным. Это поможет получить как можно больше полезных для здоровья организма питательных веществ. Поэтому достаточно есть гречку два раза в неделю, указала диетолог.

Однако специалист подчеркнула, что у этого продукта есть и масса полезных свойств. По словам диетолога, такая крупа будет особенно актуальна при заболевании сахарным диабетом.

