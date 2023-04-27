Нутрициолог рассказал, как бороться с приступами голода при похудении

Фото: depositphotos/Nobilior

Употребление воды и продуктов с большим количеством клетчатки поможет заглушить голод во время диеты. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Можно пойти на хитрость и употреблять продукты с низкой энергетической ценностью, но большие по объему. Речь идет о добавлении большого количества овощей. Это всегда работает. Клетчатка будет занимать объем желудка и тем самым немного притуплять чувство голода", – объясняет эксперт.

Кроме того, стоит учитывать, что иногда чувство голода бывает ложным. По словам Арзамасцева, человеку может казаться, что ему хочется есть, но на самом деле организму просто не хватает воды.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В каких-то случаях голод может маскироваться под жажду. Это ложное чувство голода. Если человек его ощущает, можно банально увеличить количество потребляемой воды. Она в том числе будет помогать снижать вес, потому что активизирует различные процессы.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли при похудении полностью отказываться от употребления бананов. Отмечается, что в этом продукте достаточно высокое содержание сахара. Если человек будет злоупотреблять плодами, то рискует набрать лишний вес. Однако в небольших количествах бананы можно включать в рацион даже во время диеты, главное – не превышать норму.

