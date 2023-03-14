Фитнес-эксперт рассказала о способах похудения к лету без изнуряющих тренировок

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева рассказала о способах быстрого и здорового похудения к теплому сезону. Об этом сообщает "Радио 1".

"Если вы до этого мало ходили, то старайтесь ходить больше, вышагивайте свои 10 тысяч шагов в день, это очень помогает ускорить метаболизм", – посоветовала Киселева.

Фитнес-эксперт добавила, что для поддержания красивого и стройного тела необязательно посещать зал и по несколько часов изнурять себя тренировками, достаточно помнить одно простое правило – "двигайся чуть больше, чем ты ешь".

"И если не хочется садиться на жесткую диету – то это и правильно, лучше себя не сильно ограничивать, потому что маятниковый эффект никто не отменял", –подчеркнула Киселева.

Маятниковый эффект, объясняет эксперт, – это принцип, по которому человек набирает тот же вес, который он смог сбросить во время стадии "жесткой диеты". Вместо постоянного отказа от желанной калорийной пищи во время изнуряющей диеты Киселева советует разработать меню правильного питания. Оно позволит потреблять в течение дня не только полезную, но и вкусную, а то и любимую пищу, от которой человек не в состоянии отказаться.

"Итак, 10 тысяч шагов в день, физическая активность и не есть после шести – даст вам возможность выглядеть через месяц вполне хорошо", – подытожила Киселева.

Ранее гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог Елена Манило посоветовала россиянам обратить внимание на квашеную капусту. Она поможет в борьбе с авитаминозом, а всего лишь 200 граммов продукта покроют половину суточной потребности взрослого человека в витамине С. Также в квашеной капусте находится намного больше аскорбиновой кислоты, чем в лимоне.



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