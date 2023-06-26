Врач рассказал, чем заменить бутерброд с колбасой

Фото: 123RF/badmanproduction

Бутерброд с колбасой можно заменить на более полезный перекус с цельнозерновым хлебом, овощами и белковыми продуктами. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, в колбасе много животных жиров. Если употреблять такой продукт часто, уровень холестерина в крови может повыситься. К тому же колбаса содержит в своем составе соль и различные добавки, которые вызывают отечность и негативно влияют на уровень артериального давления.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Вместо колбасы можно использовать более полезные, натуральные продукты. Это может быть тот же белок, но менее жирный. Например, бутерброд с индейкой, говядиной, соленой рыбой, сыром или яйцом. Желательно, чтобы там присутствовали зелень и овощи, например помидоры, болгарский перец.

Белки необходимы для нормальной работы организма. Без них человек будет терять мышечную ткань и гормональную активность. Овощи, особенно сезонные, – это хороший источники витаминов.

"Если мы говорим о полностью здоровой замене, желательно, чтобы в бутерброде был цельнозерновой хлеб. В нем больше клетчатки, различных витаминов, в том числе группы B. Обычный белый хлеб принесет нам гораздо меньше пользы, потому что часть витаминов там уже разрушена. Чем крупнее помол, тем больше туда входит цельных зерен, тем больше витаминов будет содержаться", – заключил диетолог.

Ранее были названы недуги, при которых следует исключить из рациона хлеб с маслом. Отмечается, что в таком угощении присутствуют пустые калории, сахар и холестерин. В связи с этим его не рекомендуется употреблять людям с избыточной массой тела. Кроме того, тем, кто страдает от атеросклероза и сахарного диабета.

