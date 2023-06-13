Врач рассказала, кому запрещено употреблять хлеб с маслом

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Хлеб с маслом не рекомендуется есть при сахарном диабете, атеросклерозе и лишнем весе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Белый хлеб в сочетании с маслом является очень калорийным продуктом. "Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин", – отметила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом.

Если проблем со здоровьем нет, то употреблять хлеб с маслом можно. "Лучше, если это будет цельнозерновой хлеб, на который мы не кладем, а намазываем кусочек масла. Как утренний бутерброд вполне себе подойдет", – заключила эксперт.

Ранее россиянам порекомендовали не есть белый хлеб с вареньем. Отмечается, что такое лакомство является "бомбой замедленного действия". Оно несет пустые калории, в результате чего люди, которые мало двигаются, начинают быстро набирать лишние килограммы. Все это может привести к развитию ожирения и сахарного диабета.

