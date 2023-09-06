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06 сентября, 12:35

Общество

Врач предупредила об опасности консервированных овощей

Фото: depositphotos/Kruchenkova

Консервированные овощи могут ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, повысить давление и риск развития онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Когда хозяйка консервирует овощи, чтобы сохранить продукт на перспективу, она может положить туда немало соли и уксуса, которые способны нелучшим образом сказаться на работе желудочно-кишечного тракта при наличии каких-то проблем", – отметила эксперт.

Любые консервированные овощи даже домашнего приготовления входят в список тех продуктов, которые могут потенциально инициировать или поддержать разные проонкологические процессы.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук

Кроме того, из-за большого содержания соли консервированные овощи способны повышать артериальное давление. "Соль из консервированных продуктов увеличивает объем циркулирующей крови за счет задержки жидкости, поэтому гипертоникам такие продукты надо ограничивать", – заключила специалист.

Ранее россиян предупредили о рисках, связанных с чрезмерным потреблением консервированных фруктов. Отмечается, что в таком угощении присутствует большое количество сахара. На фоне этого в крови повышается уровень глюкозы. В результате выбрасывается много инсулина, который, в частности, является провокатором роста раковых опухолей.

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