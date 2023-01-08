Диетолог объяснил, есть ли польза в консервированной рыбе

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Главные достоинства рыбы в консервах – удобство использования и высокое содержание легкоусвояемого белка. При этом стоит помнить, что в таком продукте немало соли, рассказал Москве 24 диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бобунов.

"В целом вместо того, чтобы купить какой-нибудь вредный фастфуд, гораздо лучше съесть рыбу из банки", – считает он.

Кроме белка, человек получит из продукта и жиры, а также многие полезные элементы, которые могут сохраняться в рыбе при консервации. Это йод, кальций, калий, фосфор, железо, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Правда, содержание этих элементов будет невысоко, поэтому рассматривать продукт как их полноценный источник все же нельзя, отметил врач.



Дмитрий Бобунов диетолог, нутрициолог Выбирайте консервированную рыбу в собственном соку. В составе не должно быть ничего лишнего – только рыба, соль и вода. От продукта в масле и томатном соусе лучше отказаться.

Диетолог также напомнил, что соли в любой консервированной рыбе содержится достаточно много.

"Переживать по этому поводу не стоит, если вы едите такую рыбу не каждый день, а лишь изредка. К тому же соленый продукт можно сочетать с чем-то несоленым или недосоленным. Это может быть салат, картофель, гарнир из любой крупы – кому что нравится”, – пояснил эксперт.

Ранее врач-диетолог, терапевт Наталья Павлюк рассказала, что хлебцы содержат больше килокалорий, чем обычный хлеб. Кроме того, они могут быть менее полезными в зависимости от входящих в состав ингредиентов. Некоторые варианты содержат сахар и его аналоги, соль, маргарин, консерванты и усилители вкуса.

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