Гастроэнтеролог рассказала, как избежать ощущения тяжести после еды

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Чтобы не чувствовать тяжесть в желудке, пищу нужно пережевывать не менее 30 раз. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова.

По ее словам, плохое пережевывание – одна из причин нарушения моторики желудочно-кишечного тракта. Пища надолго оседает в животе, из-за чего сразу после еды возникает чувство тяжести и раннего насыщения, изжога и отрыжка. Большинство людей в лучшем случае делают 8–9 жевательных движений, пояснила Филатова.





Ирина Филатова врач-гастроэнтеролог, терапевт Жевание стимулирует выработку слюны. В ней содержатся пищеварительные ферменты: амилаза (отвечает за переваривание крахмала) и липаза (начинает переваривание жиров). Таким образом, процесс усваивания пищи начинается в ротовой полости. Но если жевать быстро, он не успевает запуститься.

Также жевание стимулирует выработку соляной кислоты и желчи. Таким образом, в пищеварительной системе просыпаются все механизмы, которые отвечают за переваривание. Также от жевательных движений зависит усвоение белка организмом, подчеркнула Филатова.

"В желудке ведь нет зубов. Поэтому, если самим тщательно не измельчить кусок мяса или рыбы, белок не сможет усвоиться. В этом случае он будет продвигаться дальше и начнет гнить в кишечнике", – предупредила гастроэнтеролог.

Чувство насыщения приходит спустя 15–20 минут после приема пищи. Поэтому чем медленнее есть, тем больше шансов не употребить лишнего и тем самым избежать набора веса, сказала Филатова.





Ирина Филатова врач-гастроэнтеролог, терапевт Необходимо выработать привычку правильно жевать. Пока это не дошло до автоматизма, считайте каждое движение. Но ориентируйтесь и на ощущения: если чувствуете, что в еде остались крупные кусочки, не проглатывайте ее. Некоторые продукты (например, мясо) недостаточно прожевать и 30 раз, чтобы хорошо измельчить.

Не торопиться во время жевания поможет простой лайфхак: отложите вилку в сторону, как только сняли с нее очередной кусок пищи. Так не возникнет соблазн слишком быстро откусить следующий, отметила врач.

Крупные куски пищи режьте ножом на небольшие части, которые легко помещаются в рот. Не пейте жидкость, когда жуете или проглатываете пищу. По словам гастроэнтеролога, потребность запить чаще всего возникает как раз из-за плохого пережевывания еды. Также ни в коем случае не ешьте за просмотром телевизора или ленты социальных сетей. Максимум, что можно себе позволить, – это живое общение, заключила Филатова.

Ранее нутрициолог Иоланта Лангауэр рассказала, что переедания после недосыпа помогут избежать белково-жировой завтрак и употребление медленных углеводов в обед. Чувство насыщения в таком случае продлится несколько часов, отметила специалист.



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