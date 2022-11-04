Врач предупредила об опасности еды перед телевизором

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Еда перед телевизором может привести к набору лишних килограммов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Во время просмотра фильма или какой-то передачи человек сильно увлечен картинкой, поэтому может неосознанно съесть гораздо больше, чем предполагал, объясняет она.

"Можно увлечься едой, которую человек в изобилии поставил перед собой, и незаметно все съесть. Через какой-то отрезок времени ему снова захочется есть, потому как человек был сосредоточен прежде всего на картинках и образах, которые мелькали перед его глазами", – говорит специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Человек может набрать вес. Бывает, что во время просмотра телевизора он съел что-то не то и потом, посыпая голову пеплом, говорит, что случайно что-то под руку попалось. Он неосознанно подходит к еде и допускает ошибки.

Даже если человек придерживается здорового питания, но ест перед телевизором, продукты все равно могут пойти не на пользу, предупреждает Королева.

"Когда люди для экономии времени смотрят телевизор и одновременно насыщают свой организм, быть может даже полезной, пищей и в это время с экрана идут какие-то отрицательные эмоции или сюжеты – это не про здоровье. Безусловно, та еда, которую человек получит, уже со знаком плюс не будет", – считает эксперт.

Очень важно во время завтрака, обеда, ужина или перекуса быть сосредоточенным именно на приеме пищи. Лучше есть в тишине и с выключенным телевизором, чтобы ничего не отвлекало, заключила диетолог.

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