Гастроэнтеролог раскрыл вредную особенность современного рациона

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Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал о вредной особенности современного рациона. Об этом сообщает "Мослента".

Специалист уточнил, что на сегодняшний день человек потребляет очень много глюкозы, из-за чего у него появляются проблемы, в том числе с метаболизмом и нервной системой.

"Активно производить белый сахар стали только с конца XX века. С тех пор потребление его выросло многократно. Человек не приспособлен к такому количеству глюкозы", – заявил медик.

Он отметил, что раньше единственной доступной сладостью был мед. Также в рационе предков могли присутствовать серый хлеб, цельнозерновая каша, молочные продукты, дичь и рыба.

Ранее диетолог Дарья Русакова назвала запрещенные продукты при проблемах с щитовидкой. Так, по ее словам, людям с гипотиреозом следует минимизировать употребление мучного и сладкого.

Эксперт отмечала, что в рацион можно в данном случае включать постное мясо, птицу, рыбу. Кроме того, подойдут овощи, фрукты и ягоды.



"Доктор 24": ошибки в питании

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