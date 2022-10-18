Врач рассказала, кому следует отказаться от морской капусты

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Морскую капусту (ламинарию) не рекомендуется употреблять людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, аллергии и других заболеваний. Об этом "Газете.ру" рассказала эндокринолог, диетолог "СМ-Клиники" в Рязани Наталья Антонова.

Также от морской капусты советуют отказаться пациентам с диагностированными гиперфункциями щитовидной железы. Содержащийся в продукте йод при попадании в организм начинает участвовать в синтезе гормонов щитовидной железы, сообщила Антонова.

Если у человека имеются проблемы со свертываемостью крови и этот показатель значительно снижен, от употребления в пищу ламинарии также необходимо отказаться, подчеркнула специалист. Это объясняется наличием в капусте фукоидана, который способствует еще большему разжижению крови.

Кроме того, ламинария противопоказана детям младше трех лет.

"Детям более старшего возраста рекомендовано ограничить употребление морской капусты до 50 граммов не более двух раз в неделю", – объяснила эндокринолог.

Суточная доза ламинарии при отсутствии заболеваний должна составлять не более 100 граммов в день, заявила Антонова.

До этого кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Светлана Павличенко рассказала о вреде сахара для организма.

Чрезмерное употребление сахара может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и кариеса. Также, по словам эксперта, употребление сахара в больших количествах приводит к набору лишнего веса и некоторым онкологическим заболеваниям.



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