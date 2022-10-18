Диетолог рассказала, как сохранить фигуру осенью

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Врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала, как сохранить фигуру в осенний период, когда усиливается аппетит из-за холода. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, тяга организма к насыщению осенью обусловлена привычкой, сложившейся у людей за тысячи лет. Так, человеку нужно было набирать массу, чтобы лучше справляться с холодом. Однако сейчас эту задачу выполняют теплые вещи, отметила специалист.

Мещерякова посоветовала изменить качество пищи, а не ее количество.

"Снижайте количество сырых овощей, заменяйте их на термически обработанные. Делайте акцент на сложные углеводы, сытные супы. Можно попробовать поэкспериментировать с приправами и специями: ввести в рацион кардамон, корицу, паприку, имбирь, анис, мускатный орех", – рассказала диетолог.

Также она посоветовала добавлять в блюда растительные масла, орехи и семечки для повышения энергетической ценности. А вот мясо, по ее словам, лучше выбирать постных сортов.

Специалист отметила, что в холодную погоду из напитков стоит выбирать натуральный чай с имбирем, который согреет и снизит чувство тревоги.

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