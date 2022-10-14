Россиянам рассказали об опасности куриных яиц

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Куриные яйца могут стать причиной возникновения необычных аллергических реакций – аутоиммунных заболеваний или синдрома хронической усталости, заявил диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. По его словам, этот продукт может увеличить риски заболеваний сердца.

Эксперт считает, что у человека аллергическая реакция может наступить из-за белка, желтка или пленки, которая находится между яйцом и скорлупой.

"От 20 до 50% населения, по разным оценкам, могут иметь аллергическую реакцию на яйца. Она не всегда проявляется в виде высыпания или отека тканей", – заявил Поляков в беседе с Ura.ru.

Помимо этого, лицитин, который входит в состав куриных яиц, может навредить человеку. Поляков поделился, что в состав этого вещества входит материал, содержащий холин, нужный для работы печени и головного мозга.

"При нарушении микробного баланса кишечника некоторые не очень полезные бактерии могут метаболизировать лецитин в ТМАО (триметиламиноксид). Это вещество, которое повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний", – отметил Поляков.

Он добавил, что в таком случае куриные яйца следует исключить из постоянного рациона. Но, поделился эндокринолог, иногда человеку подходят перепелиные и гусиные яйца.

Ранее врач рассказал о вреде употребления вареной куриной кожи. По его словам, она накапливает вредные вещества, которыми кормили птицу. Диетолог посоветовал перед приготовлением курицы срезать кожу.



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