Нутрициолог рассказала, как избежать переедания после недосыпа

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Употребление белково-жирового завтрака и медленных углеводов в обед поможет избежать переедания после недосыпа. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Иоланта Лангауэр.

За чувство сытости и голода в организме отвечают два гормона – лептин и грелин соответственно. Как только человек начинает мало спать, последнего вырабатывается больше. В результате из-за недосыпа хочется употреблять много вредной еды. Чтобы побороть это желание и избежать последствий для фигуры, нужно нормализовать уровень гормонов с помощью полезной пищи, отметила эксперт.

"Самый хороший вариант – обычные куриные яйца, которые являются идеальным источником белка, причем в сочетании с жиром. Желток – это чистой воды фосфолипиды, то есть жиры", – пояснила нутрициолог.





Иоланта Лангауэр нутрициолог Белковые продукты дают хорошее насыщение. При этом они необходимы для выработки различных гормонов, потому что у нас есть гормоны, которые синтезируются из белков, и те, которые синтезируются из жиров.

На завтрак будет достаточно трех яиц. Если к тому же съесть полезный жир в виде авокадо, можно получить еще больше энергии, говорит эксперт.

"Если у нас был сытный белково-жировой завтрак, то, как правило, сытости хватит на 4–6 часов. Но ввиду того, что мы уже знаем проделки грелина, который может диктовать нам свои условия, то, имея недосып, в обед лучше подстраховаться и ввести в рацион медленные углеводы", – сказала нутрициолог в интервью программе "Доктор 24".

По словам Иоланты Лангауэр, в этом случае идеально подойдет гречка. Она не только богата витаминами и микроэлементами, но и имеет низкий гликемический индекс.





Иоланта Лангауэр нутрициолог Гречка будет очень долго давать нам энергию. Мы будем чувствовать насыщение, и это небольшое количество медленных углеводов спасет нас от желания съесть что-то сладкое ближе к вечеру.

"Гречка будет хорошим дополнением к какому-то белковому продукту. Это может быть курица, любая другая птица, это может быть какое-то хорошее мясо или рыба", – добавила эксперт.

Между тем при недосыпе специалист не советует использовать кофе в качестве энергетика, поскольку он может вызвать упадок сил.

"Чашечка кофе даже, возможно, как ритуал в первой половине дня до 16:00 может принести пользу. Но если мы начинаем использовать напиток как вариант энергетика, то следует, конечно, помнить, что кофе в этом плане при уже нарушенной работе надпочечников дает другой эффект. Безусловно, он взбодрит, но потом заберет в два раза больше энергии, чем дала эта чашечка", – предупреждает Иоланта Лангауэр.





Иоланта Лангауэр превентивный нутрициолог, президент Международной ассоциации натуропатической медицины Хороший вариант – это свежая мята. Она действительно очень бодрит. Мята и успокаивает, и тонизирует, но без влияния на нервную систему, не будоражит ее, например, как кофе.

В мятный чай можно добавить и имбирь, который особенно полезен осенью, заключила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Алина Будаковская рассказала о способностях жвачки уменьшать аппетит. В частности, резинка поможет дотерпеть до следующего приема пищи. Сам процесс жевания посылает в мозг импульс о том, что человек начал есть. В результате приходит некое подобие насыщения, пояснила эксперт.



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