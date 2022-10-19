Диетолог назвал топ-4 продуктов, которыми можно заглушить голод на диете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сельдерей, белок куриного яйца, морковь и отруби являются продуктами, которые помогут заглушить аппетит на диете. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

"В рационе в любом случае, снижает ли вес человек или удерживает его, должен быть полный набор и белков, и жиров, и углеводов. Сельдерей в данном случае выполняет функцию углевода – источника энергии с очень низким калоражем", – уточнила эксперт.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, терапевт На 100 граммов сельдерея приходится лишь 10–14 килокалорий. За счет большого количества клетчатки организм тратит много сил, много энергии на переваривание и усвоение этого продукта. Поэтому сельдерей – это один из тех продуктов, которые можно грызть, когда очень хочется есть, а нельзя.

Специалист отметила, что можно съедать 300 граммов сельдерея в день в любое время суток, в том числе после 18:00. К этому углеводу следует добавить белок куриного яйца, продолжает Лазуренко.

"Он идеальный по своему составу. Содержит полный набор незаменимых аминокислот, то есть тех, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Поэтому он безупречен. Любой белковый продукт – мясо или птицу – мы будем сравнивать именно с яичным белком по составу аминокислот", – сказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

По ее словам, можно использовать два яйца без желтка утром на завтрак, затем пару – в качестве перекуса и еще два – ближе к обеду. Следующий полезный продукт – это морковь.

"Это источник витаминов группы B, необходимых для адекватной работы центральной нервной системы, витамина А, который заботится о ногтях, о волосах, о красоте и здоровье кожи. Также этот продукт содержит много сложной клетчатки", – подчеркнула терапевт.

Лазуренко посоветовала съедать в день в качестве перекуса одну морковь в свежем виде строго до 18:00. Другой полезный продукт для тех, кто соблюдает диету, – отруби.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, терапевт Отруби – это оболочка злака, нерастворимая клетчатка. Почему она так называется? У нас просто нет ферментов, которые могут на 100% расщепить этот продукт. Что мы получаем взамен? Ощущение сытости за счет того, что отруби наполняют желудок.

"Это очень важный момент, когда человек снижает вес и ему хочется что-нибудь пожевать. Сублимированные отруби очень сильно выручают, помогают быть сытым, довольным и при этом не набирать жир", – заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил проблемы, о которых может сигнализировать быстрый набор веса. В частности, такое происходит при сердечной недостаточности и гипотиреозе, когда щитовидка вырабатывает недостаточное количество гормонов.

Кроме того, провоцировать резкий набор лишних килограммов может болезнь Иценко-Кушинга. У пациентов с таким диагнозом формируется избыток гормона стресса – кортизола. В результате человек набирает жировую массу.



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