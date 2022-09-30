Врач рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорит быстрый набор веса

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Быстрый набор веса может говорить о гипотиреозе и сердечной недостаточности. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Специалист отмечает, что при недостатке гормонов щитовидной железы (гипотиреозе) у человека замедляются все обменные процессы. В результате это приводит к отекам и набору веса.





Алексей Хухрев врач-терапевт При хронической сердечной недостаточности вес набирается в основном из-за задержки воды. Соответственно, когда человека начинаешь лечить, он так же быстро вес и теряет. За неделю потерять 5–7 килограммов для такого пациента – это показатель правильной терапии.

Еще одной причиной быстрого набора веса может быть болезнь Иценко-Кушинга, продолжает терапевт.

"Болезнь Иценко-Кушинга – это когда у человека начинает формироваться избыток кортизола (гормона стресса. – Прим. ред). И это очень быстро приводит к набору веса. Но там набор идет не за счет отека, а именно за счет жира, гормональных нарушений", – пояснил эксперт.

Ранее президент общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев предупредил о связи регулярной усталости и увеличения веса. По его словам, люди предпочитают питаться быстрыми углеводами, когда испытают постоянный упадок сил. Это позволят на короткое время повысить количество энергии, однако также способствует набору лишних килограммов.

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