Диетолог назвал три продукта, которые обязательно должны быть в рационе

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Диетолог и нутрициолог Алекс Плато назвал продукты, которые должны быть в рационе каждого человека. Об этом пишет Общественная служба новостей.

"Если говорить о двух-трех продуктах, которые должны присутствовать в рационе современного человека, то это в первую очередь белки. Неважно, что это – рыба, мясо или яйца. Второй продукт – овощи. Лучше всего сельдерей. И третий продукт, который необходим, – чистая, качественная вода", – сказал он.

Эксперт отметил, что остальные продукты можно добавлять в рацион или исключать из него по желанию, поскольку они являются вторичными. Перечисленные выше продукты всегда смогут поддержать работоспособность организма, резюмировал диетолог.

Ранее гастроэнтеролог и натуропат Анна Зименская объяснила, как следует изменить свой рацион в холодное время года. В частности, по ее словам, стоит отказаться от охлажденных напитков, продуктов и мороженого. Кроме того, необходимо исключить еду, в которой присутствуют тяжелые крахмалы и жиры.

По ее словам, для худых людей охлаждающие напитки могут стать проблемой, снижая теплообмен и ухудшая состояние. Доктор считает, что это затрудняет качество работы иммунной и лимфатической систем, что ослабляет организм, делая его более восприимчивым к заболеваниям.



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