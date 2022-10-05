Диетолог заявила об опасности приготовления еды с большим количеством масла

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Диетолог Наталья Круглова предупредила об опасности приготовления еды с большим количеством масла в посуде с тефлоновым покрытием. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт рекомендовала меньше использовать масло, а в некоторых случаях и вовсе обходиться без него. Она добавила, что такое блюдо будет менее калорийным.

"Когда происходит нагревание масла, обжаривание в нем, особенно белковых продуктов, то образуются потенциально опасные вещества. Есть исследования, что данные вещества могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний пищеварительного тракта", – объяснила Круглова.

Если не жарить на масле, то риск будет минимален, резюмировала специалист.

Ранее диетологи Мария Лебедева и Кристина Плотникова заявили, что людям, которые страдают ожирением, следует добавить в свой рацион грибы. По словам экспертов, данный продукт помогает не только разнообразить питание, но и обогатить организм разными полезными веществами.

Лебедева также отмечала, что витамины, содержащиеся в грибах, влияют на здоровье костей и поддержку энергии. Продукт оснащает человека биологически активными веществами.



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