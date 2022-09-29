Диетолог предупредила об опасности разливного молока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при покупке разливного молока нужно быть уверенным в его качестве. По ее словам, качество напитка зависит от производителя, бочки и бидонов, сообщает News.ru.

"Когда покупаем пастеризованное или стерилизованное молоко, там понятны сроки и состав. Когда приезжает бочка, тут кот в мешке. Такое молоко нужно кипятить, его качество сложно определить. Даже если это молоко брендовое и из ближайших хозяйств, все равно лучше его в любом случае прокипятить или как-то термически обработать перед употреблением", – рассказала Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие виды молока наиболее полезны для человека. По словам специалиста, в коровьем и козьем больше белка и кальция, чем в растительных вариантах.

Диетолог назвала молочные продукты базовыми для рациона, но уточнила, что детям первого года жизни не подходит цельное коровье молоко. Следует использовать или грудное вскармливание, или адаптированные молочные смеси.



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