Диетолог назвала самые полезные виды молока

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какие виды молока наиболее полезны для человека. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам специалиста, в коровьем и козьем молоке больше белка и кальция, чем в растительных вариантах.

"К сожалению, растительное молоко содержит гораздо меньше белка. Если сравнить все виды растительного молока, то только соевое содержит белка примерно столько, сколько коровье или козье", – объяснила Круглова.

В случае если человеку приходится употреблять растительное молоко, лучше отдать предпочтение вариантам, богатым кальцием.

Диетолог назвала молочные продукты базовыми для рациона, но уточнила, что детям первого года жизни не подходит цельное коровье молоко. Следует использовать или грудное вскармливание, или адаптированные молочные смеси.

Терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова объяснила, что в ряде случаев употребление молока может быть вредным. В частности, у взрослых может исчезать фермент лактазы, который отвечает за расщепление лактозы, что приводит к вздутию и урчанию в животе.



"Доктор 24": молоко

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