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Общество

11:21

Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в ряде торговых марок сметаны

обществоеда

Фото: depositphotos/Shebeko

Специалисты Роскачества в ходе исследования 40 торговых марок сметаны обнаружили в 5 из них кишечную палочку, сообщается на сайте организации.

Так, бактерии группы кишечной палочки были найдены в следующих брендах:

  • "Молочный домик";
  • "Просто Азбука";
  • "Козельская";
  • "Киржачский молочный завод";
  • "Калужская зорька".

А в ряде торговых марок было обнаружено превышенное количество дрожжей:
  • "Каждый день";
  • "Вятская";
  • "Сметана из Талицы";
  • "Маруся";
  • "Родная природа".

Как отметили в Роскачестве, это говорит о санитарных нарушениях на производстве или несоблюдении условий транспортировки, а также неправильных условиях хранения и реализации продукта.

При этом ни в одном исследуемом образце эксперты организации не выявили бактерий золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, следов антибиотиков и консервантов.

Уточняется, что Роскачество провело исследование сметаны 20% жирности, произведенной в 20 регионах РФ и в Белоруссии.

Ранее в Роскачестве выяснили, что 30% дешевого сливочного масла является фальсификатом. Речь идет о марках "Солнечная долина", "Славянское", "Вологодские традиции", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика" и "Волжаночка". В них выявили растительные жиры и посторонний привкус, связанный с наличием ароматизатора.

Эксперт рассказал, как выбрать сметану

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