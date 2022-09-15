Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в ряде торговых марок сметаны

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Специалисты Роскачества в ходе исследования 40 торговых марок сметаны обнаружили в 5 из них кишечную палочку, сообщается на сайте организации.

Так, бактерии группы кишечной палочки были найдены в следующих брендах:



"Молочный домик";

"Просто Азбука";

"Козельская";

"Киржачский молочный завод";

"Калужская зорька".

"Каждый день";

"Вятская";

"Сметана из Талицы";

"Маруся";

"Родная природа".

А в ряде торговых марок было обнаружено превышенное количество дрожжей:Как отметили в Роскачестве, это говорит о санитарных нарушениях на производстве или несоблюдении условий транспортировки, а также неправильных условиях хранения и реализации продукта.

При этом ни в одном исследуемом образце эксперты организации не выявили бактерий золотистого стафилококка, патогенных микроорганизмов, следов антибиотиков и консервантов.

Уточняется, что Роскачество провело исследование сметаны 20% жирности, произведенной в 20 регионах РФ и в Белоруссии.

Ранее в Роскачестве выяснили, что 30% дешевого сливочного масла является фальсификатом. Речь идет о марках "Солнечная долина", "Славянское", "Вологодские традиции", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика" и "Волжаночка". В них выявили растительные жиры и посторонний привкус, связанный с наличием ароматизатора.

