В Роскачестве оценили известные бренды молока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Каждый пятый образец ультрапастеризованного молока, проверенный Роскачеством, оказался фальсификатом. Это следует из результатов исследования, опубликованных на сайте организации.

"Фитостерины, указывающие на то, что в молоко добавлены растительные жиры, зафиксированы в продукции 16 торговых марок (из 69. – Прим. ред.), исследованных в 2022 году. <...> У многих из этих товаров также есть отклонения по жирнокислотному составу", – говорится в материале.

Уточняется, что к фальсификату можно отнести молоко таких марок, как "Млада", "Молочная сказка", Promilker, "Милушка", "Бидончик", "Эконом", "Просто молоко", "Молочный день", "Летнее утро", "Кошкин дом", "Молоком" и еще пяти других. Больше всего фальсификата производит компания "Молоком".

По данным Роскачества, стоимость такой продукции варьируется от 37 до 95 рублей за литр, что соответствует ценам на хорошее, натуральное молоко.

Ранее в Роскачестве выяснили, что 30% дешевого сливочного масла является фальсификатом. Речь идет о марках "Солнечная долина", "Славянское", "Вологодские традиции", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика" и "Волжаночка". В них выявили растительные жиры и посторонний привкус, связанный с наличием ароматизатора.

