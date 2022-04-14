Роскачество обнаружило кишечную палочку в киноа пяти брендов

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В продуктах пяти брендов киноа выявили бактерии группы кишечной палочки, в одном товаре – клещей. Об этом сообщается на сайте Роскачества.
Эксперты Роскачества провели исследование киноа 20 торговых марок по 486 параметрам, среди которых в том числе содержание белка, макро- и микроэлементов, наличие потенциально опасных веществ и достоверность маркировки.
В ходе исследования выяснилось, что следы пестицидов были найдены в киноа 17 торговых марок, при этом нигде нет превышения уровня, допустимого техническим регламентом.
"Загрязненность вредителями выявлена в киноа "Перуаночка": обнаружены клещи в количестве 750 экз./кг. Бактерии группы кишечной палочки обнаружены в товарах пяти торговых марок. В крупах, подлежащих варке, этот показатель не нормируется, кишечная палочка погибает при кипячении моментально", – уточнили в ведомстве.
Однако, по словам экспертов, данный продукт часто не варят, а проращивают. И поэтому кишечная палочка может попасть в организм человека.
Отмечается, что по результатам изучения соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества продукция одного бренда – перуанское белое киноа De La Sierra производителя ООО "Латпред-Агро".
Несоответствие обязательным требованиям эксперты выявили у товаров "Перуаночка", "Продукты XXII века", "Оргтиум", "Увелка", "Здороведа", Bio Natura, Vila Natura.
Ранее Роспотребнадзор предупредил, что есть риск попадания на российский рынок продукции Kinder, содержащей сальмонеллу. В ведомстве уточнили, что в числе возможно инфицированных сладостей оказались Kinder Happy moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Kinder Schoko-Bons и Kinder Happy Snack. В настоящее время принимаются меры по выявлению и изъятию из магазинов такой продукции.
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