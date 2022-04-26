В Роскачестве сообщили, что 30% дешевого сливочного масла является фальсификатом

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Роскачество выявило 30% фальсификации среди дешевого сливочного масла, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным организации, речь идет о масле марок "Солнечная долина", "Славянское", "Вологодские традиции", "Деревенская буренка", "Молочная мозаика", "Волжаночка".

В результате исследований в масле указанных марок были выявлены фитостерины, несоответствия рекомендованным ГОСТом нормативам по жирнокислотному составу, а также был обнаружен посторонний привкус, который эксперты связывают с наличием ароматизатора.

"Сливочное масло – это продукт, который производят из коровьего молока и/или сливок, то есть его готовят исключительно из молочных жиров. Фитостерины в молочной продукции свидетельствует о ее фальсификации растительными маслами", – рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Производители снижают себестоимость масла за счет замены молочного жира на растительный, при этом некоторое масло реализуется по цене ниже себестоимости, но растительных жиров в продукции обнаружено не было, добавили в организации. В Роскачестве уточнили, что наибольшее число нарушений выявлено в продукции, произведенной в Московской, Курской и Волгоградской областях.

Ранее коммерческий директор агропромышленного холдинга Поволжья "Белая Долина" Альбина Искакова сообщила о возможном сокращении продаж творога, йогуртов, масла, сыра и сметаны в текущем году.

По оценке Искаковой, спрос будет переориентирован на низкий ценовой сегмент, особенно в регионах, где потребитель "исторически более чувствителен к ценам на продукты питания".

Кроме того, из-за увеличения стоимости сырья, упаковки, оборудования и комплектующих молочные продукты вырастут в цене, что также будет способствовать снижению их потребления, подчеркнула эксперт.