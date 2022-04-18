Эксперт ожидает сокращения продаж йогуртов, сыра и творога в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В текущем году продажи творога, йогуртов, масла, сыра и сметаны сократятся на фоне падения доходов населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на коммерческого директора агропромышленного холдинга Поволжья "Белая Долина" Альбину Искакову.
"В 2022 году в связи с геополитической ситуацией, высоким уровнем инфляции и ростом безработицы вероятно падение продаж на молочном рынке в целом. В первую очередь падение покажут более дорогие категории не первой необходимости – творожно-десертная группа и йогурты, во вторую – масло, творог, сметана и сыры" – отметила она.
По оценке Искаковой, спрос будет переориентирован на низкий ценовой сегмент, особенно в регионах, где потребитель "исторически более чувствителен к ценам на продукты питания".
Кроме того, из-за увеличения стоимости сырья, упаковки, оборудования и комплектующих молочные продукты вырастут в цене, что также будет способствовать снижению их потребления, подчеркнула эксперт.
По ее словам, в текущем году будет расти потребление молока в пленке, творога во флоупаке и продукции с заменителями молочного жира, а ухудшение рентабельности молочного производства приведет к продолжению консолидации в отрасли. "Крупные игроки будут поглощать средние и небольшие производства в регионах, так называемую вторую и третью лигу игроков", – заключила эксперт.
Ранее сообщалось, что Минпромторг зафиксировал снижение цен на продукты. Речь также идет о средствах гигиены, телевизорах, пылесосах и холодильниках. По данным Росстата, в марте цены выросли почти на 8%.
Эксперт рассказала о снижении стоимости продуктов в российских магазинах
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