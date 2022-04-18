Правительство прорабатывает ответные меры на санкции Запада – Песков

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Правительство РФ формулирует и прорабатывает ответные меры на санкции Запада. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что все меры, затрагивающие торговую отрасль, прорабатываются в правительственном штабе. При этом информацию о мерах поддержки населения и бизнеса необходимо проверять в официальных источниках.

Песков добавил, что поднимать тему с ввозом продуктов из ЕС и ответных санкций 18 апреля власти не планировали.

"Как правило, такие совещания идут в закрытом режиме", – цитирует пресс-секретаря "Газета.ру".

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что Россия будет принимать ответные меры на санкции Запада. В некоторых сферах они уже последовали. Однако, как подчеркнул Биричевский, Россия не планирует вступать в санкционную войну или устраивать санкционную истерию.