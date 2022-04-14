В МИД заявили, что Россия не намерена вступать в санкционную войну с Западом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия не намерена вступать в санкционную войну с Западом, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала RT.
Он отметил, что Россия будет принимать ответные меры на ограничения, а в некоторых сферах они уже последовали.
"Однако мы не намерены вступать в санкционную войну или санкционную истерию", – отметил Биричевский.
По его словам, санкции – палка о двух концах, которая может ударить в обе стороны. При этом он подчеркнул, что санкции были предсказуемы.
"У нас был опыт и время, чтобы подготовиться к ним. Как вы можете заметить, наша экономика быстро адаптировалась к предыдущим санкционным мерам, начавшимся в 2014 году", – заключил Биричевский.
Ранее сообщалось, что Швейцария приняла пятый пакет санкций против России и Белоруссии. Новый пакет санкций включает ограничения в области торговли, финансов и транспорта. Меры предусматривают в том числе запрет на импорт российского угля, древесины, водки и морепродуктов.
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