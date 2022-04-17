Минпромторг фиксирует снижение цен на продукты. Речь также идет о средствах гигиены, телевизорах, пылесосах и холодильниках.

В марте, по данным Росстата, цены выросли почти на 8%. Но теперь экономика постепенно адаптируется к новым условиям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.