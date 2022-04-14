Популярные более 10 лет назад легинсы вернулись в моду

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Легинсы, которые были популярны в 2010-х годах, вновь вернулись в моду. Об этом сообщает Daily Mail.

Тогда популярными были драпированные легинсы Rats австралийского бренда Sass and Bide, которые выпускались в черном и серебристом цветах по 150 долларов (12,5 тысячи рублей). Поклонницами данной одежды были Пэрис Хилтон и Миранда Керр.

В 2022 году драпированные легинсы вновь поступили на полки магазинов и обрели повышенный спрос. По мнению дизайнеров, вещь подчеркивает фигуру и является универсальным дополнением к гардеробу. Легинсы одинаково хорошо смотрятся с кроссовками и туфлями.

Ранее стало известно, что самым модным аксессуаром 2022 года станет чокер. Будут востребованы ожерелья из кожи и металла, а также аксессуары с шипами и жемчугом. Также в моду войдут чокеры-цепи, изделия с объемными бусинами и многоярусные украшения.

