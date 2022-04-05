Назван самый модный аксессуар 2022 года

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Самым модным аксессуаром 2022 года станет чокер, считают редакторы портала Who What Wear.

Как сообщается на сайте издания, этот аксессуар уже пользовался популярностью в 2016 году. Тогда на пике моды были наряды из 1990 годов.

В нынешнем сезоне, по мнению специалистов, будут востребованы ожерелья из кожи и металла, а также аксессуары с шипами и жемчугом. Также в моду войдут чокеры-цепи, изделия с объемными бусинами и многоярусные украшения.

Ранее визажист Лена Игради рассказала, какой косметикой следует пользоваться при появлении седины в волосах. Специалист объяснила, что лучше избегать чрезмерно рыжего бронзера – стоит обратить внимание на коричневую тушь или теплый скульптор.

