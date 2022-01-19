Визажист назвала подходящую к седым волосам косметику

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Визажист Лена Игради рассказала, какой косметикой следует пользоваться при появлении седины в волосах. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, славянская седина чаще всего отличается желтоватым подтоном. Многие женщины пытаются перевести его в холодный оттенок, однако не требуется исключать и использование теплых оттенков.

Игради объяснила, что лучше избегать чрезмерно рыжего бронзера – стоит обратить внимание на коричневую тушь или теплый скульптор.

В случае с румянами визажист раскритиковала коллег, которые запрещают применять коралловые, персиковые и теплые розовые оттенки женщинам с сединой. Тем не менее, по словам Игради, именно они освежают лицо. Она назвала необходимыми и темные оттенки румян: они особенно подойдут женщинам с темными глазами, смуглой кожей и темными бровями.

Специалист также назвала допустимым применение ВВ-кремов, тональных кремов, консилеров, хайлайтеров и ярких помад при возрастном макияже. Игради объяснила, что яркие акценты переведут на себя внимание с седых волос.

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