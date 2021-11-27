Дерматолог рассказал о неочевидных причинах раннего появления морщин

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Врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Виталий Охлопков рассказал Москве 24, что ранние морщины могут появляться из-за неправильного положения тела во время сна.
"Американские ученые провели исследование и выяснили, что когда люди привыкают спать на боку, то кожа начинает буквально мяться и возникают морщины на той стороне, на которой спит человек", – рассказал эксперт во время интервью программе "Доктор 24".
Морщины могут появиться, если спать лицом в подушку, предупреждает дерматолог. Поэтому специалист советует засыпать лежа на спине. Еще одна причина раннего появления морщин – недостаток сна, говорит Охлопков.
Специалист советует пользоваться солнцезащитными средствами в дневное время, чтобы продлить молодость кожи. "Одна из самых очевидных причин – это фотостарение. Поэтому прежде всего нужно использовать солнцезащитные средства, особенно для чувствительной кожи, причем не только летом, но и зимой, потому что ультрафиолет всегда есть, даже когда нет солнца на небе", – говорит дерматолог.
Чтобы не щуриться на солнце и не заработать себе морщины вокруг глаз, эксперт рекомендует пользоваться солнцезащитными очками. Если часто курить и пить газировку через трубочку, морщины тоже могут появиться рано, предупреждает специалист.
"Нахождение кожи в одном и том же положении – сморщивания – в итоге может привести к появлению морщин. На самом деле есть и другая привычка – это привычка курить. От курения меняется цвет лица, кожа быстрее стареет, появляются морщины. Если вы часто пьете из трубочек – не морщите губы", – говорит Охлопков.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, что избыточное мытье тела может вызвать кожные заболевания. По словам специалиста, когда человек слишком часто принимает душ, он избавляется не только от плохих бактерий, но и от хороших. В результате ослабевают барьеры, которые защищают кожу от грибков и аллергенов, добавил специалист. Если человек занимается спортом, мыться нужно после каждой тренировки, если он менее активен, можно принимать душ реже, посоветовал терапевт.
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