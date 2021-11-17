Терапевт рассказал, почему опасно слишком часто принимать душ

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал Москве 24, что частое мытье тела может вызвать кожные заболевания.
"Когда человек часто моется, происходят изменения в качественном составе кожи. Он смывает не только плохие бактерии, но и хорошие. В результате ослабевают барьеры, которые защищают нас от грибков, аллергенов, и человек может получить кожные заболевания", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".
По словам специалиста, очень важно найти баланс: если мыться редко, от тела появляется неприятный запах, который говорит о размножении бактерий.
Частота мытья зависит от возраста человека и степени его активности, говорит специалист. Например, молодым людям, которые занимаются спортом, врач рекомендует мыться регулярно, после каждой тренировки.
"Когда человек двигается не очень часто, он не потеет, не занимается физической культурой, он уже в пожилом состоянии и у него процессы потоотделения и образования кожного сала значительно снижены, то тут возможно мыться реже", – объясняет эксперт.
Чтобы точно определить, как часто нужно мыться, стоит проконсультироваться с врачом. Особенно это касается людей с кожными заболеваниями. Врач не рекомендует мыться горячей водой, потому что она способствует повреждению кожных покровов, иссушению кожи. Через нарушенные кожные барьеры могут поступать бактерии, аллергены и вирусы.
Все ванные принадлежности – губки, мочалки, полотенца – нужно регулярно мыть и стирать. Более того, они должны просохнуть до следующего использования и ни в коем случае не должны оставаться влажными, потому что часть бактерий в таком случае может размножиться.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что слишком частое мытье рук повреждает кожу и в долгосрочной перспективе способствует развитию рака. По словам эксперта, мыло размывает так называемый липидный барьер, который защищает кожу от проникновения в организм опасных элементов. Специалист советует мыть руки только по мере необходимости.
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