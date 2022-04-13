Внешний долг РФ снизился на 5,5%

Фото: depositphotos/pressmaster

Внешний долг России на 1 апреля текущего года снизился до 453,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Снижение составило 5,5% (26,5 миллиарда) в сравнении с показателем начала 2022 года.

Ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако в последнее время наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Годовая инфляция продолжит расти в силу эффекта базы, но последние данные указывают на замедление текущих темпов роста цен. При этом в ЦБ допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.

