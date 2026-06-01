Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 08:39

Политика

Сербия может ввести визы с Россией до конца года

Фото: 123RF.com/mareandmare

В Сербии рассматривается вопрос введения виз с Россией в качестве выполнения требований Брюсселя. Об этом газете "Известия" заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

"<…> Есть заявления, чтобы к концу 2026 (года. – Прим. ред.) сделать все это. Но насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС", – сказал собеседник издания.

Однако, по его мнению, Сербия далека от вступления в Евросоюз и от отмены визового режима, потому что властям республики "только этого еще не хватало для полной капитуляции", которая приведет к усугублению ситуации в стране и критической потере поддержки среди граждан.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что сознательно упустил много политических выгод ради сохранения моральных принципов своего государства. Так он прокомментировал давление на Белград и свое решение не присоединяться к ограничениям в отношении Москвы.

Вучич подчеркнул, что введение антироссийских санкций превратило бы его в глазах Запада в "величайшего демократического лидера в мире", но цена такого признания оказалась бы неприемлемой.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика