В Сербии рассматривается вопрос введения виз с Россией в качестве выполнения требований Брюсселя. Об этом газете "Известия" заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

"<…> Есть заявления, чтобы к концу 2026 (года. – Прим. ред.) сделать все это. Но насколько я знаю, все это должно быть выполнено за полгода до вступления в ЕС", – сказал собеседник издания.

Однако, по его мнению, Сербия далека от вступления в Евросоюз и от отмены визового режима, потому что властям республики "только этого еще не хватало для полной капитуляции", которая приведет к усугублению ситуации в стране и критической потере поддержки среди граждан.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что сознательно упустил много политических выгод ради сохранения моральных принципов своего государства. Так он прокомментировал давление на Белград и свое решение не присоединяться к ограничениям в отношении Москвы.

Вучич подчеркнул, что введение антироссийских санкций превратило бы его в глазах Запада в "величайшего демократического лидера в мире", но цена такого признания оказалась бы неприемлемой.